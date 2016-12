Es gente maja,vienen de gastarse la pasta de papá y mamá en restaurantes de moda,se han puesto ciegos de copas en clubs de moda con el dinero de papá y mamáo con lo que se ahorran por estar viviendo con papá y mamácon papá y mamá pagando las facturas.Para ellos, la libertad no es nada (pero la comodidad es la leche).Son los niños más viejos que he visto.Cuando salgan por fin de su agujeroy lleguen a juezas, abogados, periodistas y artistas funcionarialesno habrán vivido ni un minuto de nada parecido a la vida, salvo por el transporte:dónde he dejado el coche de papá y mamá,de dónde me saco un taxi a estas horas.Madrid, diciembre.





— Jesús Gómez Gutiérrez

