No sé a qué viene tanto ruido: que si tú eres la izquierda gruñona y tú la atontada, que si tú eres la izquierda decrépita y tú la infantil. Pero ninguna es izquierda. O lo es y, entonces, «izquierda» no significa nada, porque el plan de los unos y los otros es tan sistémico como la corona de un borbón. Quieren cambiar España, dicen; menudo cambio: en los ayuntamientos, carteles de colores contra la suciedad y encuestas populares para elegir entre parterres; en el Estado, promesas de empleo y servicios públicos que, por supuesto, están sometidas a cosillas como el pago de la deuda, el cumplimiento de todos los tratados económicos, políticos y militares firmados por el régimen y la obediencia debida a la Justicia de ese mismo régimen. Es lo que pasa cuando no quieres romper platos: que acabas de Fukuyama, asumiendo el «fin de la historia» mientras el capitalismo la destruye, acelera, trastoca, ralentiza y reinventa una y otra vez.Europa no se ha llenado de ultranacionalistas por casualidad. No se puede engañar a todo el mundo eternamente, como intenta esa izquierda que sólo sirve para poner flores en las cárceles y añadir eufemismos al diccionario; pero la salida más fácil de una mentira no es la verdad, sino otra mentira, así que millones y millones de personas han dicho «de perdidos al río» y se han lanzado de cabeza a una zanja. Ahora bien, si alguien los toma por idiotas, es idiota y medio. No es una zanja del montón; está pegada a los cimientos de las estructuras que los esclavizan, desde la UE de la moneda única hasta la globalización neoliberal.: una de las consigas que la izquierda política estaría pronunciando si no se hubiera pasado entera y verdadera a la socialdemocracia. Como liquidadores, no tienen precio; ni como hipócritas, porque muchos de ellos admiten secretamentede que los charlatanes del Antiguo Régimen les hagan el trabajo sucio.Mientras tanto, la base social de la izquierda española se sienta a esperar las siguientes elecciones para asaltar «los cielos» con ayuda de los duendes o con la tercera pata de la socialdemocracia, que fue la primera durante décadas y puede que lo vuelva a ser. Ancianos, jóvenes y adultos impregnados de cultura franquista (no des un paso adelante, no te sindiques, no te organices, no te rebeles) y decididos a girar en el más suicida de los círculos viciosos, como si tuviéramos varias vidas que perder y ninguna intención de ganar ninguna. Al final, ése es el gran problema. Aunque también es cierto que la indolencia no está exenta de premio: esta vez no nos pillarán como en el 36, cuando el valor de unos ciudadanos muy diferentes nos puso en la vanguardia de otro momento crítico. Y el mundo —excepción hecha de México y la URSS— los dejó solos.Madrid, febrero.





— Jesús Gómez Gutiérrez

