Con ojo hay que andarse en cualquier sitio, y aquí también; pero, al menos, aquí hay vida; no un remedo de remedo de vida, como hacen los actores malos y todos los pequeño burgueses sin excepción, sino vida, tal cual, buena o mala. Cada vez que entramos, me acuerdo del país de mis mayores y del barrio donde crecí. Se habla, se ríe y se discute de verdad. La única diferencia es la etnia: en lugar de caucasianos blancos y morenos, latinoaamericanos mestizos —como dicen ellos— y orientales de múltiples categorías, casi todos españoles por lo legal o por la fuerza de los hechos. Viéndolos, parece que aún quede esperanza. Terminan de trabajar a las tantas y se van a un aledaño de la Gran Vía a relajarse un rato entre barajas de póker, jarras de cerveza y Manhattans de gasoil. Si Fortuna y el sistema se lo permiten, no habrá nada que los pare.Nada para tampoco a las diez o doce gitanas jóvenes, maduras y decrépitas que, horas antes, habían socializado medio vagón del Metro. Yo estaba en Cuatro Caminos, esperando. Las puertas se abrieron y expulsaron a una enorme masa de personas bastante parecidas a las del club anterior, aunque con más presencia latinoamericana y subsahariana. Dentro, palmas, canciones, bailes, gritos. En general, prefiero escuchar lo mío, que esta vez eran Marlena Shaw, Bobby Womack, Marvin Gaye y Aretha Franklin, con Rosendo en medio para equilibrar; pero, en parte por admiración y en parte por dar ejemplo a la mayoría de los payos, turistas asustadizos, me quité los cascos y me sumé discretamente a la juerga. En Ríos Rosas, aún no se habían animado; en Iglesias, se empezaron a animar y, cuando me bajé en mi estación, me bajé de un tablao. Como suelo decir, Madrid tiene estas cosas; por el lado del pueblo, desde luego, incluso en sectores excepcionales, como el coro de la iglesia más antigua del casco histórico.Miguel de Cervantes sólo salvaba tres libros de caballerías; entre ellos, estaba, del gran poeta y soldado Alonso de Ercilla que, según Pedro de Repide, fue bautizado en San Nicolás. Y a Ercilla cito para explicar lo que pasó entre la madrugada de la Gran Vía y la tarde de Cuatro Caminos, en noche de los Austrias: «No se puede llamar materia llena/ lo que de amor no tiene el fundamento». Por capricho, por placer y quizá por complicidad, los miembros del coro interrumpieron su asueto y regalaron al pueblo allí presente un fragmento extraído del. Con ojo hay que andarse en cualquier sitio, y en ese local, también; pero la vida no es cuestión de ojos, sino de materia llena o imitación de materia.Madrid, diciembre.





— Jesús Gómez Gutiérrez

